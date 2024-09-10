Джордж Форман назвал 2 современных боксеров, с которым бы боялся драться

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный супертяж Джордж Форман назвал двух современных хевивейтеров, с которыми бы не хотел проводить бои. Форман выделил двух британцев – Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

«С такими большими гигантами, как Тайсон Фьюри, я бы точно не хотел бы драться. Энтони Джошуа, о нет. Я просто рад, что их не было в моей жизни, когда я занимался боксом», – сказал Форман.

Ранее прославленный бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой. «Железный Майк» отметил боксера полусредней весовой категории Дэвида Бенавидеса.

sport.ua