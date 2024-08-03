Тренер сборной Украины отреагировал на выход Хижняка в полуфинал Олимпиады

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

На Олимпийских играх 2024 в Париже продолжаются соревнования в боксе. Украинский боксер Александр Хижняк гарантировал себе медаль Олимпиады-2024!

Александр выиграл поединок 1/4 финала в весовой категории до 80 кг и вышел в полуфинал. Соперником украинца в четвертьфинале был Вандерлей Перейра из Бразилии. Хижняк доминировал на ринге и выиграл на записках всех судей (5:0).

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский отреагировал на выход украинского боксера в полуфинал.

О победе над Перейрой на Олимпиаде-2024: Боксер хорошего уровня, он серебряный призер последнего чемпионата мира в Узбекистане, где мы не участвовали. Поединок получился насыщенным, но, как по мне, Саша полностью владел инициативой, а также ведением в тактическом и физическом плане. Саша – серебряный призер предыдущей Олимпиады. Он тяжело работал и ехал сюда за медалью и желательно за золотой.

О разнице в первом бою Хижняка на Олимпиаде-2024 и втором: Саша закончил первый бой и как раз произошло то, на что я рассчитывал тогда и говорил: в первом бою он немного не чувствовал себя из-за большого перерыва. В четвертьфинале он совсем иначе вел себя в ринге с гораздо более сильным соперником. 3 или 4 августа сядем и посмотрим поединок соперника Арлена Лопеса, будем тактически настраиваться, что будем делать дальше.

Об однотипном стиле ведения бокса Хижняком: Каждый человек имеет право на свое мнение. Кому-то нравится Рой Джонс, кому-то – Александр Усик, а кому-то Тайсон Фьюри. Саша сегодня в таком темпе, в котором он ведет поединок, тоже своеобразный талант. И он каждый поединок так ведет, но все говорят, что все очень просто. И бразилец, серебряный призер чемпионата мира, тоже думал, что просто, а они пусть выйдут и побоксируют, если уж так просто. Сколько защитных действий он сделал в четвертьфинальном бою. Учитывая, что он ведет жесткий бокс на средне-ближней дистанции. Каждый имеет право на свое мнение. Я считаю, что у него есть стиль, благодаря которому он побеждает, и дай ему Бог дальше побеждать. Да, можно и в этой ситуации что-то делать лучше, он так и делает, много работает над защитой, учитывая ошибки, которые бывают. При таком плотном поединке с хорошим боксером, он очень мало ударов пропустил.

Соперником Александра Хижняка в полуфинале Олимпиады-2024 станет кубинский боксер Арлен Лопес, двукратный Олимпийский чемпион.

sport.ua