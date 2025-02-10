Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик может остаться без чемпионского пояса WBC, который в мае 2024 года отобрал у Тайсона Фьюри.

Портал World Boxing News сообщает, что уже в ближайшее время организация заставит Александра провести обязательную защиту с победителем боя Чжан Чжилей – Агит Кабаел. 22 февраля оба боксера разыграют между собой титул временного чемпиона WBC. Усик может отказаться от этого боя, тогда WBC заставит Усика освободить пояс, как это было недавно с титулом IBF.

Ранее промоутер Красюк высказался о будущем украинского чемпиона Александра Усика.

sport.ua