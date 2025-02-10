Зак Браун: Нужно просто не всё давать в эфир

Проблема попадания в прямой эфир нецензурных фраз во время спортивных соревнований существует столько же, сколько и телевидение. Боролись с ней всегда одинаково – с помощью небольшой задержки в трансляции, чтобы редактор мог «запикать» излишне яркую фразу. Но президент FIA Мохаммед Бен Сулайем решил бороться с источником проблем – спортсменами.

Похожим образом действуют организаторы турниров по большому теннису, но там всё проще – сказал бранное слово, получи предупреждение, сказал второе – денежный штраф, вполне посильный для обеспеченных спортсменов. И никакой политики, никаких сравнений с реперами, никаких «общественных работ».

Отчасти проблема обострилась тем, что с каждым годом в FOM стремятся предоставить покупателям максимально качественный продукт, в котором старт в эфире проходит с минимальной задержкой, чтобы происходящее на трассе не расходилось с официальным таймингом, включая в трансляцию эмоциональные высказывания гонщиков.

Руководитель команды McLaren Racing Зак Браун предлагает максимально безобидный вариант решения проблемы – вспомнить прошлое и либо «запикивать» бранные слова, либо просто давать реплики в эфир чуть позже, накладывая их на картинку.

Зак Браун: «В определённых обстоятельствах ругань действительно неуместна, например, на пресс-конференции, где все достаточно спокойно, нет никаких эмоций и причин ругаться. Вы не увидите Майкла Джордана в NBA, других спортсменов или руководителей, которые выражаются на таких мероприятиях. Я считаю, что это неуместно, и мы должны подавать хороший пример.

Другое дело, когда это происходит во время борьбы на трассе. В футболе или бейсболе мы не слышим реплик спортсменов только потому, что на них не закреплены микрофоны.

У нас есть возможность нажать кнопку задержки или просто не давать фразу в эфир. Вы можете полностью контролировать ситуацию простым нажатием кнопки. Если вы считаете, что сказанное звучит слишком грубо или неуместно, просто не транслируйте эту реплику.

Я считаю, что показывать эмоции, страсть и накал борьбы – это правильно. Невозможно запретить гонщикам ругаться, когда надет шлем. Нужно просто нажать кнопку в студии, если вас что-то не устраивает».

Источник