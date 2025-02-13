Команда Aston Martin продлила контракт с ServiceNow

Команда Aston Martin объявила о продлении многолетнего партнерства с ServiceNow, платформой искусственного интеллекта для трансформации бизнеса.

С 2023-го, когда стороны стали партнёрами, ServiceNow помогла оптимизировать процессы в технологическом кампусе AMR и на трассе. ServiceNow помогает Aston Martin объединить людей, данные и рабочие процессы на одной платформе, позволяя команде сосредоточиться на скорости.

Расширение партнерства приведет к дальнейшей интеграции передовых технологий ServiceNow в кадровые и финансовые функции команды, что расширит возможности при принятии решений. Логотип ServiceNow будет размещён на машинах и гоночных комбинезонах пилотов.

Джефферсон Слэк, коммерческий директор: «ServiceNow – лидер в области трансформации бизнеса, мы рады продолжить сотрудничество с ними в рамках долгосрочного партнерства. Передовые технологии этой компании помогают совершить революцию в работе нашей команды, я с нетерпением жду дальнейшего прогресса».

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