Александр УСИК: «Да там только два пояса. Я туда точно не пойду»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик рассказал, интересен ли ему переход в весовую категорию бриджервейт.

«Нет, мне это не интересно. Я не думаю об этом. У меня есть хевивейт и крузервейт. Бриджервейт – это что-то новое? Там один пояс? Два? А вот я бьюсь за все четыре», – сказал Усик.

Бриджервейт – достаточно новая весовая категория, которая была создана в 2020 году. Она предусматривает вес от 91 до 102 кг. Чемпионские титулы от бриджервейта есть только от двух боксерских организаций – WBA и WBC.

Ранее сообщалось, что украинский боксер проведет бой за заранее чемпиона мира в бриджервейте от WBC в Киеве.

sport.ua