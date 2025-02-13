Нью-Дели. Ваншельбойм покидает турнир после поражения в парном четвертьфинале

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм завершил свое выступление на “челленджере” в Индии



Нью-Дели, Индия • 10-16 февраля • хард • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эрик Ваншельбойм/Крис Ван Вик (Украина/Южная Африка, ALT) – Гинек Бартон/Вит Копржива (Чехия) 4:6, 1:6

Украинско-южноафриканская пара за 66 минут уступила представителям Чехии. За весь поединок Ваншельбойм и Ван Вик реализовали два из двух брейк-поинтов и проиграли пять геймов на своих подачах.

Напомним, что в одиночном разряде на этом турнире Эрик Ваншельбойм преодолел квалификацию и потерпел поражение в первом круге основной сетки.

btu.org.ua