Коло Муани рассказывает о разнице между Серией А и Лигой 1

Форвард Рандаль Коло Муани, который недавно перешел в "Ювентус", поделился своими первыми впечатлениями от нового клуба и чемпионата Италии.

"Все идет очень хорошо, я очень рад быть здесь. Я пообщался с тренером, нашел общий язык со всеми моими новыми товарищами по команде. Это большое изменение по сравнению с Лигой 1, поскольку здесь нужно работать намного больше, все жестче, а стиль игры очень тактический.

Повторюсь, я очень счастлив в Турине, и надеюсь, что этот хороший момент продолжится в будущем", – сказал Коло Муани.