Оскар Пиастри: В MCL39 применены инновации

В четверг команда McLaren провела обкатку новой машины MCL39 на трассе в Сильверстоуне. Первым за руль сел Ландо Норрис, а позднее его сменил Оскар Пиастри. Австралийский гонщик поделился первыми впечатлениями и рассказал, что в новинке есть несколько инновационных решений.

«Я сяду за руль сегодня позже, но уже пилотировал эту машину на симуляторе, – рассказал Оскар Пиастри в эфире Sky Sports. – Впечатления от работы на симуляторе очень хорошие, но никогда не знаешь, останутся ли такие впечатления от реальной машины. Как раз сегодня это и выясним.

В этом году регламент практически не изменился, но, разумеется, мы не стоим на месте. Новая машина отличается от прошлогодней, в ней присутствуют инновации. На мой взгляд, такого подхода и нужно придерживаться, чтобы оставаться на вершине. В прошлом мы видели, что другие команды постоянно готовили новинки и не стояли на месте.

В прошлом году мы выиграли Кубок конструкторов, но борьба была плотной на протяжении всего сезона. В таких условиях просто нельзя себе позволить остановиться, поскольку многие команды только этого и ждут».

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