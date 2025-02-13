Зеленский пообещал Трампу отдать пояс Усика, который тот отобрал у Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Зеленский и Александр Усик

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Во время разговора Зеленский пообещал Трампу отдать чемпионский пояс WBC в хевивейте, который в августе 2024 года ему подарил Александр Усик. Этот пояс достался украинцу после победы в первом поединке с Тайсоном Фьюри.

Во время разговора Трамп дал Зеленскому свой личный номер телефона.

Отметим, что президент США любит коллекционировать спортивные предметы. В его коллекции есть даже чемпионский пояс легендарного Майка Тайсона.

sport.ua