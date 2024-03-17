30 боев без поражений. Уильям Сепеда уничтожил Макса Хьюза в элиминаторе

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В ночь с 16 на 17 марта в Лас-Вегасе (США) прошел интересный вечер бокса.

Главным событием стал бой-элиминатор WBA и IBF в лимите легкого веса. На ринге в 12-раундовом поединке встретились Уильям Сепеда из Мексики (29–0, 25 КО) и Макси Хьюз из Великобритании (26–6–2, 5 КО).

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27-летний мексиканец Уильям Сепеда идет на профи-ринге без поражений и является потенциальным соперником для украинца Василия Ломаченко в борьбе за чемпионские пояса в легком весе.

Перевес Уильяма Сепеды над Макси Хьюзом был настолько большим, что уже после 4-го раунда британца сняли с боя.

Это 30-я победа Сепеды на профи-ринге, и мексиканец получил право сражаться за титул по версиям WBA и IBF.

Хьюз – тест для Сепеды. Он претендует на Ломаченко или Камбососа

Уильям Сепеда (Мексика) – Макси Хьюз (Великобритания) – RTD 4/12

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