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Футбол

Что это было? Фулхэм — Тоттенхэм 3:0. Видеообзор матча

Фулхэм — Тоттенхэм ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Фото: premierleague.com

    • "Тоттенхэм" шокировал своих фанатов в матче с "Фулхэмом". Хозяева разбили "шпор", забив три безответных мяча. Джокером Марку Силвы очередной раз становится Муниз, который забивает 7 голов в последних 7 матчах.

    После прошлого поединка, от коллектива Постекоглу ждали как минимум сильного выездного матча, но что-то пошло не так…

    АПЛ, 29-й тур
    Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)
    Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
    "Фулхэм" — "Тоттенхэм" 3:0
    Голы: Муниз (42, 61), Лукич (49)

    www.ua-football.com

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