Довбик стал худшим игроком матча Хетафе – Жирона

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Нападающий Жироны Артем Довбик провел неудачный матч в 29 туре испанской Ла Лиги против Хетафе.

Украинец получил самую низкую оценку в поединке по версии аналитического портала Sofa Score.

Довбик нанес 3 удара в створ ворот, 3 удара мимо ворот, имел 3 потерянные явные голевые случаи, 4 точных паса с 6 (67%), 5 потерь владения и 2 фола. Игру Артема оценили в 6.1 балл.

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Отметим, что безрезультативная серия Довбика длится уже 8 поединков. В нынешнем сезоне Артем провел 27 матчей в Ла Лиге, забил 14 голов и отдал 5 ассистов.

Напомним, Виктор Цыганков пропустил матч каталонского клуба из-за повреждений. Зато украинец отправился в лагерь сборной Украины.

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