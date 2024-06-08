Нагельсманн оставит Нойера первым номером сборной, несмотря на его ошибку в матче

Не будет поддерживать никаких дискуссий о позиции вратаря на Евро

Фото — Олександр Приходько / UA-Футбол

Нагельсманн оставит Нойера первым номером сборной, несмотря на его ошибку во вчерашнем матче.

Главный тренер сборной Германии заявил, что не будет поддерживать никаких дискуссий о позиции вратаря на Евро, несмотря на ошибку Мануэля Нойера.

"Не допущу какие-то обсуждения игры Нойера, даже не пытайтесь начать эту дискуссию", — сказал Нагельсманн.

Напомним, вчера прошел товарищеский матч "Германия" — "Греция", 2:1. В концовке первого тайма Нойер неудачно отбил мяч, чем воспользовался соперник.

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