Нагельсманн оставит Нойера первым номером сборной, несмотря на его ошибку в матче

Не будет поддерживать никаких дискуссий о позиции вратаря на Евро
Фото — Олександр Приходько / UA-Футбол
Нагельсманн оставит Нойера первым номером сборной, несмотря на его ошибку во вчерашнем матче.
Главный тренер сборной Германии заявил, что не будет поддерживать никаких дискуссий о позиции вратаря на Евро, несмотря на ошибку Мануэля Нойера.
"Не допущу какие-то обсуждения игры Нойера, даже не пытайтесь начать эту дискуссию", — сказал Нагельсманн.
Напомним, вчера прошел товарищеский матч "Германия" — "Греция", 2:1. В концовке первого тайма Нойер неудачно отбил мяч, чем воспользовался соперник.