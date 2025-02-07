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Футбол

Унаи Эмери объяснил изменения в заявке Астон Виллы на плей-офф Лиги чемпионов

Унаи Эмери объяснил изменения в заявке Астон Виллы на плей-офф Лиги чемпионов

    • Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объяснил изменения в заявке команды на плей-офф Лиги чемпионов.

    "Согласно правилам УЕФА, мы могли зарегистрировать только трех новых футболистов. Мы сделали больше изменений во время зимнего трансферного окна, чем хотели. В заявку не попал Андрес Гарсия и Дониелл Мален, но мы смогли добавить в этот список Маркуса Рашфорда, Марко Асенсио и Акселя Дисаси. Мы изменили пятерых игроков, и смогли зарегистрировать только троих. Это не лучшее решение, но я поговорил с ними, чтобы сообщить им об этом".

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    • Напомним, что "Астон Вилла" напрямую попала в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет сразу со стадии 1/8 финала.

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