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Футбол

Доннарумма показал, как он выглядит после повреждения. Фото

Вратарь поделился в соцсетях

Доннарумма показал, как он выглядит после повреждения. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма показал, как он выглядит после повреждения.

    Вратарь сидит дома с собакой на диване. Место шрама заклеено пластырем. На фото вратарь держит палец вверх.

    "Всё хорошо", – подписал итальянец пост и прикрепил свежую фотографию.

    Во время матча с "Монако" защитник "монегасков" Стефан Синго шипами расчесал кожу лица Доннаруммы. Из-за этого итальянского вратаря пришлось увести с поля на 22-й минуте.

    Защитник "Монако" извинился и пожелал скорейшего выздоровления вратарю сборной Италии.

    "ПСЖ" обыграл "Монако" в матче Лиги 1 со счётом 4:2.

    www.ua-football.com

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