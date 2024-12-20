Доннарумма показал, как он выглядит после повреждения. Фото

Вратарь поделился в соцсетях

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Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма показал, как он выглядит после повреждения.

Вратарь сидит дома с собакой на диване. Место шрама заклеено пластырем. На фото вратарь держит палец вверх.

"Всё хорошо", – подписал итальянец пост и прикрепил свежую фотографию.

Во время матча с "Монако" защитник "монегасков" Стефан Синго шипами расчесал кожу лица Доннаруммы. Из-за этого итальянского вратаря пришлось увести с поля на 22-й минуте.

Защитник "Монако" извинился и пожелал скорейшего выздоровления вратарю сборной Италии.

"ПСЖ" обыграл "Монако" в матче Лиги 1 со счётом 4:2.

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