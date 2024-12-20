Четыре теннисные структуры опубликовали итоги работы сервиса по борьбе с онлайн-оскорблениями

Женская теннисная ассоциация (WTA), Международная федерация тенниса (ITF), Всеанглийский лаун-теннисный клуб (AELTC) и Ассоциация тенниса США (USTA) опубликовали итоги совместной инициативы по противодействию онлайн-агрессии в адрес игроков, судей и всей теннисной семьи.



В 2023 году эти организации объединились для запуска новаторского проекта с использованием сервиса Threat Matrix, который отслеживает публичную активность в социальных сетях, обращённую к игрокам и теннисному сообществу, на платформах X, Instagram, YouTube, Facebook и TikTok. Сервис был запущен в работу в январе 2024 года и охватывал всех теннисистов, выступающих на турнирах WTA Tour, ITF World Tennis Tour, а также на Уимблдоне и Открытом чемпионате США (US Open).

В пресс-релизе сообщается, что Threat Matrix применяет искусственный интеллект и экспертный анализ для выявления, оценки и нейтрализации оскорбительных и угрожающих сообщений. Система поддерживает 39 языков и в настоящее время защищает 7 739 игроков ITF World Tennis Tour и 563 игроков WTA. Все теннисисты, участвовавшие в основных и квалификационных сетках Уимблдона и US Open, а также судьи на вышках, работавшие на этих турнирах, также были под защитой Threat Matrix.

Функционал сервиса включает:

• Автоматический мониторинг всех постов, направленных игрокам, а также судьям (на Уимблдоне и US Open), с целью выявления оскорблений и угроз.

• Оперативную оценку потенциальных рисков для личной безопасности.

• Информирование социальных платформ о нарушениях и фиксация угроз для удаления неподобающего контента.

• Поддержку правоохранительных органов в расследовании наиболее серьёзных случаев.

• Образовательные программы для игроков, помогающие противостоять оскорблениям и угрозам.

Представители WTA, ITF, AELTC и USTA также выпустили совместное заявление:

“Защита наших игроков и всей теннисной семьи от онлайн-агрессии – наш приоритет. Именно поэтому год назад мы объединились, чтобы внедрить проактивный мониторинговый сервис для спортсменов и официальных лиц.

Благодаря инициативе Threat Matrix за последние десять месяцев около 12 000 подтверждённых оскорбительных постов и комментариев были переданы социальным сетям для принятия мер, а личность 15 наиболее агрессивных авторов сообщений была передана правоохранительным органам. Пусть у нарушителей не будет иллюзий – мы будем добиваться уголовного преследования там, где это возможно, стремиться к их блокировке на крупных социальных платформах и запрету посещения наших турниров.

В 2025 году мы планируем расширить возможности Threat Matrix, включив защиту от оскорблений в личных сообщениях для тех, кто в этом нуждается. Мы реалисты и понимаем сложность этой борьбы, но твёрдо намерены сделать всё возможное для защиты наших спортсменов, их психического здоровья и благополучия от онлайн-негатива.”



В официальной статистике сервиса указывается, что за указанный период было проверено 2,47 миллиона постов. Из них около 12 000 были признаны оскорбительными и переданы соцсетям для удаления либо, в особо тяжёлых случаях, удаления самих аккаунтов. Ключевые результаты:

• Информация о 15 аккаунтах, нарушивших уголовные нормы, передана в правоохранительные органы.

• Небольшое число аккаунтов было источником массовых оскорблений: 52 аккаунта отправили более 10 оскорбительных сообщений, 26 из них уже заблокированы, остальные ждут решения платформ.

• 48% всех оскорблений связаны с «разгневанными игроками на ставках» (гэмблерами).

Наиболее распространёнными формами оскорблений стали сексистские высказывания, а также сексуально откровенный или неподобающий контент. Обнаружено 5 случаев мошенничества с клонированием аккаунтов игроков, информация о которых передана местным властям.

Рост количества оскорбительных сообщений коррелировал с периодами повышенного внимания к теннису во время турниров Grand Slam.



btu.org.ua