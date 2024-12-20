Хорнер о том, почему Лоусона предпочли Цуноде

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер объяснил, почему в качестве напарника для Макса Ферстаппена выбрали Лоусона, а не Цуноду…

Кристиан Хорнер: «Конкуренция между Лиамом и Юки была очень, очень плотной. Юки – быстрый гонщик. У него за плечами уже три или четыре сезона. Он хорошо поработал на шинных тестах в Абу-Даби, отлично взаимодействовал с инженерами – они впечатлены его обратной связью.

Если проанализировать результаты Лиама, то в тех заездах, в которых он участвовал, его темп был немного лучше. Его квалификационный темп был близок к темпу Юки, хотя он провёл всего 11 Гран При. Мы предполагаем, что он будет становиться всё лучше и сильнее. Он продемонстрировал высокую психологическую устойчивость и стойкость.

В Лиаме меня поразила его универсальность. Вы ставите его в какую-то непростую ситуацию, и он справляется. Если вы помните его дебют в Зандфорте после того, как Даниэль сломал пальцы, он боролся с Максом на старте.

У него жесткий менталитет гонщика. Он провел год в DTM, где невероятно быстро адаптировался к управлению автомобилем Ferrari GT вместе с Алексом Элбоном и, в целом, имел преимущество. Его гоночное мастерство стало одним из ключевых преимуществ. Он не боится борьбы колесо в колесо и даже использовать контактную борьбу, если это необходимо. Так что я думаю, он отлично справится с нашей работой.

Инженерам понравилось работать с ним во время гонок, которые он проводил в этом году. У него хорошая рабочая этика. Здорово, что в следующем году Юки по-прежнему будет участвовать в гонках в составе Racing Bull. И, конечно же, он будет в полной готовности, если понадобится».

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