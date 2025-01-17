Дакар: Предпоследний этап выиграл Маттиас Экстрём

В четверг по итогам предпоследнего этапа ралли-рейда победу отпраздновал Маттиас Экстрём, шведский гонщик, в этом году выступающий на новом внедорожнике Ford Raptor T1+.

Это уже пятый Дакар в карьере двукратного чемпиона DTM и обладателя титула в мировом ралли-кроссе, но в предыдущие годы ему удалось выиграть только пару этапов ралли-рейдов, а сегодня он записал в свой актив третью такую победу. И вторую для заводской команды Ford – о том, что счёт вчера открыл Нани Рома, мы рассказывали накануне.

Экстрём быстрее всех преодолел сложнейший маршрут 11-го этапа, проходившего по дюнам пустыни Руб-эль-Хали, и на финише всего на 41 секунду опередил Нассера Аль-Аттийю, прославленного мастера-ралли рейдов, который в этом году представляет французскую команду The Dacia Sandriders.

Пятикратный победитель «Дакара» явно рисковал, делал всё, что было в его силах, чтобы отыграть отставание хотя бы от экипажа Экстрёма, но всё-таки опередить его не смог, показал 2-е время и остался четвёртым в общей классификации. А лидером перед финальным днём соревнований вновь стал Язед Аль-Раджи, гонщик из Саудовской Аравии, по территории которой проходит ралли-рейд, и, конечно, ему очень хочется отличиться на родине. Пока его лучшим достижением остаётся 3-е место по итогам Дакара-2022.

Вчера Аль-Раджи уступил лидерство Хенку Латегану, но в четверг не просто смог отыграться, но и опередить южноафриканский экипаж заводской команды Toyota Gazoo Racing на 6 минут 11 секунд. Это обещает захватывающую борьбу на заключительном этапе, а сегодня Язед Аль-Раджи на своём внедорожнике Toyota Hilux, подготовленном бельгийской командой Overdrive Racing, показал 3-й результат, при том что его основной соперник финишировал пятым.

Можно сказать, остаётся открытым и вопрос о том, кто станет сильнейшим в двухколёсной категории: свою вторую победу на этапах «Дакара» одержал Тоша Шарейна, испанский гонщик заводской команды Honda HRC.

В 2024 году он выиграл пролог, а сегодня на 33 секунды опередил аргентинца Лучиано Бенавидеса (KTM) и почти на минуту голландца Адриена ван Беверена, своего напарника по HRC. Характерно, что Шарейна стал уже седьмым мотогонщиком, побеждавшим на этапах в этом году, но лидирует в этой категории всё тот же Даниэль Сандерс.

Австралиец традиционно выступает на мотоциклах KTM. А GasGas 450 Rally, на которых он участвовал в ралли-рейдах трёх предыдущих лет – это те же KTM, но выпускавшиеся по лицензии на заводе испанской компании GasGas. Из его спортивной биографии, связанной с «Дакаром», имеет смысл привести два момента: во-первых, лучшим результатом Сандерса пока остаётся 3-е место в его дебютом в супермарафоне, которое он занял в 2021 году. Во-вторых, больше всего побед на этапах он одержал в 2022-м – тогда их был три, но тот ралли-рейд закончился для него сходом.

В этом году Даниэль выиграл уже пять этапов, его преимущество в общей классификации перед Тошей Шарейной составляет ровно 9 минут, и судьба главного трофея в этой категории решится завтра.

Сегодняшние итоги в классе T3 (Challenger) пока носят предварительный характер, но похоже, что свою вторую победу на этапе одержал экипаж Ясира Сейдана. Он опередил испанца Пау Наварро и свою соотечественницу, саудовскую гонщицу Данию Акил, которая была первой вчера.

Все они выступают на лёгких внедорожниках Taurus T3 Max за американскую Team BBR, как и аргентинец Николас Кавильяссо, уверенно лидирующий в этой категории перед заключительным днём ралли-рейда. Сегодня он показал 4-й результат.

В группе лидеров в категории T4 сегодня произошло изменение: из-за технических проблем с дистанции сошёл экипаж Ксавье де Сольтре, занимавший третью строчку в общей классификации. Причём до контрольной отметки 186 км он лидировал, но затем с его мотовездеходом Polaris RZR Pro R Sport что-то случилось, и де Сольтре отправился не к финишу, а прямиком к бивуаку.

Теперь на третье место по итогам 11-ти этапов поднялся португальский дуэт дебютантов «Дакара» Алексадре Пинто и Бернандо Оливейры из команды с занятным названием Old Friends («Старые друзья»): они едут на Can-Am Maverick XRS Turbo RR.

Если они и завтра удержатся на третьей позиции, то для первого раза это будет настоящий успех, но не будем опережать события. Сегодня они были пятыми, а победу на этапе одержала американка Сара Прайс, и для гонщицы заводской команды Can-Am это уже второе такое достижение в 2025 году.

В грузовом классе сильнейшим вновь был чешский экипаж Мартина Масика, который уже в 5-й раз выиграл этап, упрочив и без того лидирующее положение в общей классификации. Сегодня его могучий Iveco Powerstar приехал к финишу всего на 7 секунд раньше международного трио, которой возглавляет опытный голландец Кес Колен.

Его смело можно назвать ветераном «Дакара», ведь в ралли-рейд 2025 года – уже 15-й в его карьере, причём выступал он практически во всех категориях: на двух колёсах, на квадроциклах, мотовездеходах, на внедорожниках, а теперь пилотирует такой же грузовик, как и Масик.

Но безоговорочное лидерство в самой тяжёлой категории по-прежнему удерживает Мартин Масик – его преимущество после победы на очередном этапе почти достигло двух с половиной часов.

В заключительный день ралли-рейда его участникам предстоит спринт с протяжённостью скоростного спецучастка всего 61 км, причём с массовым стартом, а это всегда особенно яркое зрелище. Кольцевой маршрут, как и сегодня, проходит по пескам, дюнам и прочим характерным прелестям пустынного ландшафта, и тут возможны два основных подхода к тактике.

Лидеры скорее всего будут действовать разумно, избегать риска и стараться сохранить преимущество ради верной победы в «Дакаре». Те же, кто ещё может поправить своё положение и кому нечего терять, продолжат выжимать из техники всё, на что она способна под конец тяжелейшего супермарафона, в надежде, что им повезёт.

Завтра узнаем, кому достанется знаменитый «Золотой бедуин» – статуэтка, которую получает победитель ралли-рейда. Судя по тому, как выглядит расстановка сил на сегодняшний день, в большинстве классов триумфаторами станут гонщики, кому ещё ни разу не удавалось выигрывать «Дакар», но тем больше будет их радость.

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