Шакур СТИВЕНСОН: «Реванш Усика и Дюбуа? Он не сможет это сделать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира в легком весе Шакур Стивенсон высказался о возможном бое-реванше между чемпионами мира в хевивейте – Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Я думаю, что это просто невозможно сделать – победить Усика. В настоящее время я не знаю, как это сделать», – сказал Стивенсон.

В сентябре 2024 года Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и защитил чемпионский титул IBF в «королевском дивизионе».

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua