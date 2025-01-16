Шакур СТИВЕНСОН: «Реванш Усика и Дюбуа? Он не сможет это сделать»

Чемпион мира в легком весе Шакур Стивенсон высказался о возможном бое-реванше между чемпионами мира в хевивейте – Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
«Я думаю, что это просто невозможно сделать – победить Усика. В настоящее время я не знаю, как это сделать», – сказал Стивенсон.
В сентябре 2024 года Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и защитил чемпионский титул IBF в «королевском дивизионе».
В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.