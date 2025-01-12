Еще не решено. Красюк рассказал, почему реванш Усик – Дюбуа может сорваться

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Промоутер известного боксера Александра Усика Александр Красюк высказался о будущем украинского чемпиона.

«Что будет дальше для Усика? Никогда не знаешь, что может произойти. Сейчас настало время Александру отдохнуть, а потом после боя Дюбуа – Паркер принимать решение. Я просто думаю, что Паркер выиграет, не знаю, что будет дальше», – сказал Красюк.

Недавно Даниэль вызвал Усика на бой-реванш. Если Дюбуа победит 22 февраля 2025 года Джозефа Паркера и защитит титул, то бой с Усиком будет за титул абсолютного чемпиона мира.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua