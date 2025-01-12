Полиция Маранелло готовится к появлению Хэмилтона?

В один из дней последней декады января Льюис Хэмилтон должен впервые сесть за руль гоночной машины Ferrari, чтобы поработать на частных тестах на заводском испытательном полигоне во Фьорано.

В прессе появились сообщения, что местная полиция будет приведена в состояние повышенной готовности, поскольку ожидается такой наплыв болельщиков, какого в Маранелло не видели долгие годы. Пожалуй, последний раз что-то подобное происходило после победы Кими Райкконена в чемпионате мира 2007 года.

Придётся ли местным блюстителям порядка трудиться больше, чем обычно, или итальянская пресса преувеличивает, выяснится уже скоро, но однозначно, что от команды Ferrari в 2025 году очень много ждут. В том числе эти ожидания подогревает и Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии, сказавший: «Победа в чемпионате? Да, это следующий шаг. Мы уже были вторыми, третьими, так что команда движется в нужном направлении…»

Но где уже всё готово к появлению семикратного чемпиона мира, так это в легендарном ресторане Il Cavallino, который открылся в Маранелло ещё в 1950 году, и за предыдущие десятилетия там бывали все гонщики Ferrari.

Пресс-служба команды вчера поделилась коротким, но весьма многозначительным видероликом, кадр из которого вполне подходит к этому тексту. Речь о том, что один из столов в Il Cavallino якобы уже зарезервирован для Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона.

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