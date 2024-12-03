Юки Цунода: Ситуация в Кубке конструкторов усложнилась

Юки Цунода и Лиам Лоусон с оптимизмом ждут финальный этап сезона в Абу-Даби. Гонщики RB признают, что побороться за шестое место в Кубке конструкторов будет сложно, но в команде не теряют надежду.

Юки Цунода: «Уик-энд в Катаре получился сложным, и на протяжении следующих дней команда пыталась выяснить, почему через несколько кругов после старта гонки, когда мне удалось отыграть несколько позиций, наша скорость резко упала. Я думаю, что отчасти это было связано с особенностями трассы, поэтому настроен более оптимистично на этап в Абу-Даби, ведь в прошлом году на трассе Яс-Марина я квалифицировался шестым и финишировал восьмым.

Для нас ситуация в Кубке конструкторов усложнилась, но я буду атаковать изо всех сил, чтобы закончить сезон как можно лучше».

Лиам Лоусон: «Впереди последняя гонка сезона, что странно, поскольку по ощущениям он только начался. Я с нетерпением жду гонку в Абу-Даби на трассе, на которой выступал в прошлом в Формуле 2. Здесь же я впервые сел за руль Формулы 1 на молодёжных тестах в 2021-м, поэтому рад возвращению.

На трассе в Абу-Даби интересно пилотировать, особенно благодаря обновлённой конфигурации. В прошлом команда добивалась успехов, поэтому я настроен оптимистично. У меня выдалось несколько сложных гонок, но я надеюсь завершить сезон высоким результатом».

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