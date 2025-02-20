Жером Д’Амброзио о своей роли в Ferrari

Сменив Mercedes на Ferrari, бывший гонщик Формулы 1 Жером Д’Амброзио сохранил должностные обязанности, став заместителем руководителя команды. Большую часть времени бельгиец проводит на базе, но может и выехать на Гран При, если это понадобится Скудерии.

Жером Д’Амброзио: «Мы с Фредом делим обязанности и задачи, не проводя четких границ. Это могут быть технические, финансовые или кадровые вопросы. Наши офисы находятся напротив друг друга, мы разговариваем не менее двадцати раз в день.

Честно говоря, мы не видим смысла что-то менять, поскольку всё и так складывается отлично. До моего прихода Фред был перегружен работой, а сейчас я его всячески поддерживаю.

Мы разделяем гонки так, чтобы я присутствовал на некоторых из них. На сколько я в итоге приеду, зависит от развития проекта 2026 года. Я приеду в Мельбурн, но во время Гран При Китая останусь в Италии – мы не хотим надолго покидать Маранелло».

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