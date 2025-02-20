Промоутер Фьюри уже ждет возвращение боксера. Назвал соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бен Джейкобс, президент промоутерской компании Top Rank, которая ведет дела Тайсона Фьюри, не исключает быстрое возвращение британского супертяжа в ринг.

«Выглядит так, что Фьюри наслаждается завершением карьеры, но такое уже было, мы это видели. Никто не может забраться Тайсону в голову, но я думаю, что Энтони Джошуа вернет Фьюри в бокс, если все сложится правильно».

«Но если нет, то Фьюри заслужил отдых. Я вижу большой потенциал в бое Фьюри и Джошуа», – сказал Джейкобс.

Фьюри завершил карьеру после двух поражений от Александра Усика.

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sport.ua