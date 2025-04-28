Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

После объявления боя Усик и Дюбуа встретились на битве взглядов, а после этого состоялась встреча между командами боксеров. Александр вступил в перепалку с одним из представителей команды Дюбуа Джорджем Фоксом – бывшим профессиональным боксером.

Александр предложил Фоксу бой «стенка на стенку» между четырьмя представителями украинца и четырьмя представителями Дюбуа. Фокс ответил достаточно агрессивно.

«Мне бы это очень понравилось. Но я тебе скажу одно, брат, бокс – это бокс, но вот жизнь это совсем другая штука. В жизни я вырву тебе глаза, а твой язык будет висеть изо рта. Можешь забыть об этой идее. Оставайся в боксе», – сказал Фокс.

sport.ua