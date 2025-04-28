Ландо Норрис: В Майами я одержал первую победу

Оскар Пиастри и Ландо Норрис с оптимизмом ждут Гран При Майами. Гонщики McLaren занимают первое и второе места в личном зачёте и готовы к напряжённой борьбе в предстоящий уик-энд.

Ландо Норрис: «Было здорово отдохнуть после напряжённой строенной серии, но я рад вернуться за руль, особенно в Майами. На этой трассе я одержал свою первую победу в Формуле 1, так что она особенная для меня. Болельщики создают великолепную атмосферу, поэтому я буду рад видеть цвета папайи на трибунах.

На прошлой неделе я работал на базе вместе с командой и готовился на симуляторе к этапу в Майами. Уик-энд со спринтом означает, что мы поборемся за большее количество очков. Нас ждёт ещё один хороший уик-энд – вперёд!»

Оскар Пиастри: «Я рад вернуться к работе в этот уик-энд в Майами и постараюсь провести ещё один сильный уик-энд до того, как начнётся европейская часть сезона.

Мне нравится город, атмосфера, люди и сама трасса, к которой я отношусь очень позитивно. В уик-энд со спринтом будет много возможностей сохранить набранный темп».

Андреа Стелла, руководитель команды: «После успешной строенной серии мы отправляемся в США на Гран При Майами. Это особенная гонка для нас, ведь именно здесь Ландо одержал свою первую победу в Формуле 1, что стало поворотной точкой в борьбе за титул в прошлом году. В этом сезоне уровень конкуренции ещё выше, поэтому мы отправляемся в Майами с намерением поддержать набранный темп и закрепить прогресс.

Болельщики всегда создают захватывающую атмосферу в Майами и оказывают невероятную поддержку команды. Мы не можем дождаться, когда вновь вернёмся на трассу».

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