Хавбек ПСЖ: Арсенал очень силен на стандартах

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Витинья поделился своими мыслями накануне важного матча против лондонского "Арсенала" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

"Мы не собираемся менять все в том, как мы играем, но, конечно, мы будем делать другие вещи, чтобы выиграть завтра. Мы знаем, что "Арсенал" очень силен на стандартах и все еще остается хорошей командой по сравнению с октябрем. У них очень хорошая команда, это их главная характеристика. В атаке, в защите, они делают все вместе, немного похоже на нас. Важно сохранять холодную голову и оставаться сосредоточенным. Это очень важный аспект в таких матчах с таким давлением", – сказал футболист.