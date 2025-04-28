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Хоккей

Главный герой сборной Украины оценил первую победу на ЧМ по хоккею

Главный герой сборной Украины оценил первую победу на ЧМ по хоккею

ФХУ

Сборная Украины по хоккею обыграла Италию 3:2 по буллитам в матче чемпионата мира в Дивизионе 1A. Игру оценил вратарь Богдан Дьяченко, который в серии буллитов отразил все попытки соперников, а в игре сделал 35 сейвов.

«Я уже играл против Италии. Это было давно, на другом чемпионате и другие эмоции. Приятно, что сейчас можем на равных играть с Италией. Уровень соперника? Были матчи и сложнее, и такие же по сложности у меня в сборной. Но было тяжело сегодня».

«Снова буллиты? Я в этот раз был на льду, поэтому нужно было быть спокойным. Если ты на лавке, то можно больше проявлять эмоций, поддерживать партнеров громче», – сказал Дьяченко.

Украина после двух туров набрала 3 очка и 30 апреля сыграет против Румынии.

sport.ua

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