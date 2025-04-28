Свитолина, Костюк и Стародубцева сыграют в Мадриде 28 апреля: расписание игрового дня

Понедельник, 28 апреля 2025 года – седьмой игровой день объединенного турнира в Мадриде



Сегодня будут сыграны последние матчи третьего круга у мужчин, начнётся четвёртый раунд у женщин, а также продолжатся парные соревнования.

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📍 Stadium Manolo Santana

🕚 Начало в 12:00

Григор Димитров (Болгария, 15) – Джейкоб Фёрнли (Великобритания, Q)

🕐 Не ранее 14:00

Диана Шнайдер (-, 13) – Ига Швёнтек (Польша, 2)

🕔 Не ранее 17:00

Арина Соболенко (-, 1) – Пейтон Стёрнс (США)

🕗 Не ранее 21:00

Стефанос Циципас (Греция, 17) – Лоренцо Музетти (Италия, 10)

Элина Свитолина (Украина, 17) – Мария Саккари (Греция)

📍 Stadium Arantxa Sanchez

🕚 Начало в 12:00

Белинда Бенчич (Швейцария) – Коко Гауфф (США, 4)

Кэмерон Норри (Великобритания) – Габриэль Диалло (Канада, LL)

Фрэнсис Тиафо (США, 16) – Александр Мюллер (Франция)

🕖 Не ранее 20:00

Моюка Учиджима (Япония) – Екатерина Александрова (-)

Алекс Де Минор (Австралия, 6) – Денис Шаповалов (Канада, 29)

📍 Stadium 3

🕚 Начало в 12:00

Мирра Андреева (-, 7) – Юлия Стародубцева (Украина, Q)

🕜 Не ранее 14:30

Мэдисон Кис (США, 5) – Донна Векич (Хорватия, 19)

Марта Костюк (Украина, 24) – Анастасия Потапова (-)

Карен Хачанов (-, 24) – Томми Пол (США, 11)

Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Маттео Берреттини (Италия, 30)

📍 Корт №4

🕚 Начало в 11:00

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Маттео Арнальди (Италия)

Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия, 4) – Джо Солсбери/Нил Скупски (Великобритания)

Тео Аррибаж/Франсиско Серундоло (Франция/Аргентина) – Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (Аргентина)

Джейми Маррей/Раджив Рам (Великобритания/США) – Уго Нис/Эдуар Роже-Васслен (Монако/Франция)

Юки Бхамбри/Роберт Гэллоуэй (Индия/США) – Харри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 2)

📍 Корт №5

🕚 Начало в 12:00

Сорана Кырстя/Анна Калинская (Румыния/-) – Ульрикке Эйкери/Эри Ходзуми (Норвегия/Япония)

Ромен Арнеодо/Мануэль Гинар (Монако/Франция, WC) – Кевин Кравитц/Тим Пютц (Германия, 3)

Рохан Бопанна/Бен Шелтон (Индия/США) – Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу (США, 8)

Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) – Рафаэль Матос/Марсело Мело (Бразилия)

📍 Корт №6

🕛 Начало в 13:00

Кристиан Харрисон/Эван Кинг (США) – Мэттью Эбден/Джон Пирс (Австралия)

🕒 Не ранее 15:00

Андре Горанссон/Сем Вербеек (Швеция/Нидерланды) – Якуб Меншик/Адам Павлашек (Чехия)

Иван Додиг/Себастьян Корда (Хорватия/США) – Александер Эрлер/Константин Франтцен (Австрия/Германия)



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