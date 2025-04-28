Свитолина, Костюк и Стародубцева сыграют в Мадриде 28 апреля: расписание игрового дня

Понедельник, 28 апреля 2025 года – седьмой игровой день объединенного турнира в Мадриде
Сегодня будут сыграны последние матчи третьего круга у мужчин, начнётся четвёртый раунд у женщин, а также продолжатся парные соревнования.
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📍 Stadium Manolo Santana
🕚 Начало в 12:00
Григор Димитров (Болгария, 15) – Джейкоб Фёрнли (Великобритания, Q)
🕐 Не ранее 14:00
Диана Шнайдер (-, 13) – Ига Швёнтек (Польша, 2)
🕔 Не ранее 17:00
Арина Соболенко (-, 1) – Пейтон Стёрнс (США)
🕗 Не ранее 21:00
Стефанос Циципас (Греция, 17) – Лоренцо Музетти (Италия, 10)
Элина Свитолина (Украина, 17) – Мария Саккари (Греция)
📍 Stadium Arantxa Sanchez
🕚 Начало в 12:00
Белинда Бенчич (Швейцария) – Коко Гауфф (США, 4)
Кэмерон Норри (Великобритания) – Габриэль Диалло (Канада, LL)
Фрэнсис Тиафо (США, 16) – Александр Мюллер (Франция)
🕖 Не ранее 20:00
Моюка Учиджима (Япония) – Екатерина Александрова (-)
Алекс Де Минор (Австралия, 6) – Денис Шаповалов (Канада, 29)
📍 Stadium 3
🕚 Начало в 12:00
Мирра Андреева (-, 7) – Юлия Стародубцева (Украина, Q)
🕜 Не ранее 14:30
Мэдисон Кис (США, 5) – Донна Векич (Хорватия, 19)
Марта Костюк (Украина, 24) – Анастасия Потапова (-)
Карен Хачанов (-, 24) – Томми Пол (США, 11)
Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Маттео Берреттини (Италия, 30)
📍 Корт №4
🕚 Начало в 11:00
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Маттео Арнальди (Италия)
Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия, 4) – Джо Солсбери/Нил Скупски (Великобритания)
Тео Аррибаж/Франсиско Серундоло (Франция/Аргентина) – Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (Аргентина)
Джейми Маррей/Раджив Рам (Великобритания/США) – Уго Нис/Эдуар Роже-Васслен (Монако/Франция)
Юки Бхамбри/Роберт Гэллоуэй (Индия/США) – Харри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 2)
📍 Корт №5
🕚 Начало в 12:00
Сорана Кырстя/Анна Калинская (Румыния/-) – Ульрикке Эйкери/Эри Ходзуми (Норвегия/Япония)
Ромен Арнеодо/Мануэль Гинар (Монако/Франция, WC) – Кевин Кравитц/Тим Пютц (Германия, 3)
Рохан Бопанна/Бен Шелтон (Индия/США) – Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу (США, 8)
Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) – Рафаэль Матос/Марсело Мело (Бразилия)
📍 Корт №6
🕛 Начало в 13:00
Кристиан Харрисон/Эван Кинг (США) – Мэттью Эбден/Джон Пирс (Австралия)
🕒 Не ранее 15:00
Андре Горанссон/Сем Вербеек (Швеция/Нидерланды) – Якуб Меншик/Адам Павлашек (Чехия)
Иван Додиг/Себастьян Корда (Хорватия/США) – Александер Эрлер/Константин Франтцен (Австрия/Германия)