На Netflix выйдет документальный фильм про Антонелли

Гонщик Mercedes Кими Антонелли стал героем нового документального фильма от Netflix.

Стриминговый сервис выпустит 45-минутный документальный фильм The Seat, в котором показаны ключевые моменты того, как в команде пришли к решению предоставить место за рулём 18-летнему итальянцу после ухода Льюиса Хэмилтона.

Тото Вольфф, руководитель Mercedes: «Выбор Кими в качестве нашего гонщика на 2025 год был, как задокументировано в The Seat, важным решением. Мы рады предоставить болельщикам Формулы 1 во всём мире уникальную возможность, показав, как мы пришли к этому поворотному моменту в истории команды».

The Seat будет доступен для просмотра с 5 мая.

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