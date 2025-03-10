Франко Колапинто прилетит в Австралию вместе с Alpine

В 2025 году у Alpine трое резервных пилотов – Франко Колапинто, Пол Арон и Рио Хиракава. Как удалось выяснить британской прессе, на первый этап сезона вместе с командой прилетит Франко Колапинто.

Такое решение принято командой явно не просто так, ведь именно аргентинского гонщика называют главным кандидатом на замену Джека Дуэна в том случае, если он до начала европейской части сезона не сможет зарекомендовать себя в глазах руководства Alpine, и в первую очередь Флавио Бриаторе.

В Мельбурне Колапинто будет находиться вместе с командой, участвовать во всех технических брифингах и в случае необходимости сядет за руль. Параллельно в Энстоуне Пол Арон будет работать на симуляторе, помогая команде с настройками.

Ожидается, что Франко Колапинто прилетит и на второй Гран При сезона в Китае, а на третий этап в Сузуку прилетит Рио Хиракава для участия в первой сессии свободных заездов.

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