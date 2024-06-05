Джек Дуэн заменит Окона в первой тренировке в Канаде

Резервный гонщик Alpine Джек Дуэн примет участие в первой сессии свободных заездов Гран При Канады. В Монреале австралиец заменит Эстебана Окона, но во второй тренировке Окон вернётся за руль и проведёт все оставшиеся сессии уик-энда. Однако Эстебан потеряет пять позиций на старте за столкновение с Пьером Гасли в Монако.

Брюно Фамен, руководитель команды: «Нам нравится каждый год возвращаться в Монреаль, поскольку в этом городе особенная атмосфера. Трасса интересная со сложными поворотами и близкими стенами. Поскольку гоночное кольцо временное, то в начале уик-энда покрытие обычно «зелёное» с низким сцеплением. В этом году на трассе уложили новый асфальт, поэтому в начале уик-энда важно оценить уровень сцепления и общее состояние.

В Монреале можно обгонять, поэтому обычно гонки получаются интересными. В прошлые годы мы видели переменчивую погоду, поэтому необходимо быть готовыми к любым вариантам.

В Канаде мы решили впервые в сезоне предоставить машину молодому гонщику в первой тренировке. Джек Дуэн заменит Эстебана за рулём A524. Учитывая великолепную работу Джека на симуляторе во время предыдущих гонок, мы можем рассчитывать на его ценную обратную связь в Монреале».

Эстебан Окон: «За последние дни многое было сказано, поэтому сейчас я рад возможности вернуться на трассу и сесть за руль. Я полностью сосредоточен на том, чтобы принести команде максимально возможные результаты, и приступлю к этому в этот уик-энд в Канаде.

Темп, показанный в Монако, оказался позитивным, особенно в квалификации, где у нас была возможность двумя машинами выйти в финал. Команда постепенно прогрессирует по ходу сезона. Несмотря на то, что характеристики трассы в Монреале отличаются от характеристик трассы в Монако, мы надеемся продемонстрировать схожую скорость. Борьба невероятно плотная, поэтому важно выжимать максимум из любой мелочи.

Мне каждый год нравится приезжать в Монреаль. Здесь невероятные болельщики, на трассе интересно пилотировать, а в городе атмосфера фестиваля и французский колорит! На трибуны всегда приходит много болельщиков независимо от погоды, которая часто бывает непредсказуемой. Судя по прогнозу, нечто подобное нас ждёт и в этот уик-энд.

В Монреале важна скорость на прямых и стабильность машины на торможениях и при атаке поребриков. Кроме того, в нескольких местах трассы есть кочки, поэтому интересно посмотреть, как машина поведёт себя на новом асфальте».

Пьер Гасли: «По ощущениям у нас ушло много времени, но было здорово заработать в Монако первое очко в сезоне. Наша скорость оказалась намного лучше, чем в предыдущих гонках. Мы не лучшим образом начали уик-энд, но к субботе добились прогресса, что позволило выйти в финал квалификации. Это само по себе приятно, поскольку было нашим первым выходом в финал в сезоне, но я считаю, что мы упустили возможность, поскольку скорость машины позволяла рассчитывать на более высокое место.

В конечно итоге, я финишировал на той же позиции, с которой стартовал – десятым. Заработанное очко стало наградой, но мы должны продолжать работать, чтобы претендовать на большее.

Следующая остановка в Канаде. Трасса временная, что создаёт дополнительные сложности, но интересная. Поскольку в этом году переложили асфальт, мы ожидаем более гладкое покрытие, но не исключено, что и сцепление станет ниже, особенно в пятницу.

Последние два года квалификация в Канаде проходила под дождём, поэтому мы должны быть готовы к любым погодным условиям в Монреале.

Я доволен прогрессом команды в последние недели, и мы должны развивать его, показывая хорошие результаты на трассе».

Источник