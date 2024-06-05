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Футбол

Холанд рассказал, продолжит ли он сотрудничество с Манчестер Сити

У игрока контракт рассчитан до 2027 года

Холанд рассказал, продолжит ли он сотрудничество с Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд ответил на вопросы журналистов о том, продолжит ли он сотрудничество со своим клубом.

    "У меня в "Сити“ было два фантастических года, и остается еще три. Это все, что я могу сказать.

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    Продолжаются ли переговоры? Я не могу сказать вам ничего конкретного".

    У Холанда контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 180 миллионов евро.

    www.ua-football.com

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