Усик и Фьюри сдали допинг-тесты после магафайта. Известны результаты

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Всемирное антидопинговое агентство взяло допинг-тесты у украинца Александра Усика и британского боксера Тайсона Фьюри после недавнего мегафайта в Эр-Рияде.

По информации британского издания The Mirror, у обоих боксеров результаты были отрицательными.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua