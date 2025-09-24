Дело Негрейры до сих пор живо. Фигуранты больше не объединяются ради репутации Барселоны, а сын отказался от отца

Хосе Мария Энрикес Негрейра был вице-президентом испанского комитета арбитров. Налоговая подтвердила, что в 2016-2018 годах "Барселона" заплатила ему 1,4 млн евро. Впоследствии выяснилось, что их сотрудничество продолжалось еще с 2001 года, и за 17 лет клуб перечислил ему аж 7,6 миллиона.

Разгорелся, пожалуй, самый большой скандал в истории испанского, а, возможно, и мирового футбола.

Во время следствия Негрейра признал: деньги были. "Барса" платила за то, чтобы "не принимались решения против нее".

Но потом он замолчал — сослался на деменцию, мол, ничего не помнит. Впрочем, судья Агирре присвоил ему статус обвиняемого. Экспертиза показала, что проблемы с памятью не настолько серьезны, чтобы все забыть.

"Барселона" же с самого начала все отрицала. Мол, это были деньги за судейские отчеты, которые якобы готовили Негрейра и его сын Хавьер. Платежи проходили через их компании, а в документах даже значились анализы матчей чемпионатов мира или Европы.

Но вот беда: ни один из тренеров "Барсы" тех времен — ни Тата Мартино, ни Эрнесто Вальверде — никогда этих материалов не видел.

"Барселона" и судейское сообщество представляли дело так, будто Негрейра в комитете ничего не решал

Расследование эту версию разбило. Оказалось, он имел реальное и довольно серьезное влияние. Негрейра оценивал работу арбитров, определял их категории, а также статус международных лицензий. Все подтверждено документами, изъятыми во время обысков.

Более того, Негрейра имел личный доступ к судьям. Мог спокойно встречаться с ними до и после матчей, ужинать вместе. Известный случай с Иттуральде перед "классико" на "Камп Ноу" — лишь один из примеров.

Его сын Хавьер тоже был рядом: забирал судей из отеля, подвозил на стадион, пил с ними кофе — в том числе с инспектором, который оценивал их работу.

Прокуратура считает, что деньги, которые Негрейра получал от "Барселоны", были "вознаграждением, не предусмотренным уставом клуба и не одобренным общим собранием".

"Эти выплаты обеспечили "Барселоне" нужный арбитражный эффект, из-за чего возникло неравенство в отношении к другим клубам и, как следствие, системная коррупция во всем испанском судействе", — подытожил судья Агирре.

"Барса" заранее начала выстраивать защиту

Под следствие по делу Негрейры попали три последних президента "Барселоны" и несколько бывших топ-менеджеров — Оскар Грау и Альберт Солер.

Солер стал ключевой фигурой расследования. Фактически он действовал как "рука клуба", используя свое служебное положение для защиты "Барсы". Его уже допрашивали как подозреваемого.

Во время работы в клубе Солер пользовался доверием тогдашнего президента Бартомеу. Он хорошо знал, какие суммы шли компаниям, принадлежавшим Хосе Марии Негрейри и его сыну Хавьеру — счета выставлялись с января 2011-го по июнь 2018-го.

OKDIARIO пишет, что Солер переписывался с Хавьером в WhatsApp — обсуждал судейские вопросы. Именно он сообщил Негрейре-младшему, что клуб больше не нуждается в его услугах после того, как отец потерял влияние в судейском комитете.

Солер был в руководстве "Барселоны" именно в тот период, когда Негрейра получил до 8,4 миллиона евро за "нейтральность судей" — именно так объяснил эти выплаты сам экс-вице-президент судейского комитета.

С 2014 по 2021 год Солер занимал различные должности в структуре клуба: в один день отвечал за трансфер Неймара, в другой — руководил баскетбольным отделом. Он всегда был в центре событий.

В мае 2021 года Солер возглавил Высший совет спорта (CSD). Он знал о выплатах Негрейри

И подтвердил это во время допроса 21 сентября 2022 года.

Он имел тесные связи с тогдашним министром спорта Микелем Исетой. Благодаря этим связям получил должность в Высшем совете спорта (CSD), где возглавил реформу Закона о спорте. В рамках реформы были продлены сроки давности для "легких" и "серьезных" нарушений.

Однако положения об "особо тяжких" остались неизменными. Именно к этой категории относится дело Негрейры.

На тот момент до истечения трехлетнего срока давности оставался месяц. Как глава CSD, Солер мог сообщить о возможном нарушении. Однако он молчал. Дело вышло за пределы срока давности. Это стало первым щитом, которым он прикрыл "Барселону".

Фактически он проигнорировал положения Этического кодекса Испанской футбольной федерации 2015 года, где указывалось, что случаи взяточничества и коррупции не подлежат сроку давности в футболе.

В то же время Барселонский апелляционный суд отклонил попытку инкриминировать Солеру злоупотребление служебным положением. Суд постановил, что его действия в CSD не подпадают под этот состав преступления.

После принятия Закона о спорте Солер завершил государственную службу. В январе 2023 года он присоединился к консалтинговой компании в сфере спорта и развлечений, созданной бывшим министром-социалистом Хосе Бланко. Главным клиентом фирмы стала Ла Лига.

Однако уже через два месяца после назначения Солера уволили — из-за его фигурирования в деле Негрейры.

Сын Негрейри заявил, что не примет вину за своего отца и "Барселону"

В начале 2025 года в деле Негрейры произошло важное изменение: судья Хоакин Агирре подал в отставку, а рассмотрение дела переняла Алехандра Хиль.

Как пишет OKDIARIO, фигуранты пытались закрыть дело апелляциями из-за "ошибок в процедуре". В частности, апелляцию подал Солер. К ней присоединились и экс-президенты "Барсы" Бартомеу и Россель, а также бывший менеджер Грау.

Но суд ее отклонил, чтобы заслушать всех фигурантов. Только потом судья решит, проводить ли новые следственные действия.

До этого четверга семья Негрейра держала единый фронт в отношениях с "Барселоной" и СМИ. Но во время последнего допроса в суде Негрейра-младший изменил тон. Он дистанцировался как от действий отца, так и от позиции клуба.

"Я получил 60 тысяч евро за отчеты. Про остальные деньги ничего не знаю".

В отличие от других фигурантов, он стал единственным, кто ответил на вопросы судьи и прокурора. Без попыток уклониться или кого-то прикрыть, Хавьер четко дал понять: миллионы евро, которые пошли от "Барселоны" его отцу, — это проблемы клуба и самого Хосе Марии Негрейры.

Он описал отца как "агрессивного и авторитарного". И прямо назвал лжецом. По словам Хавьера, отец годами говорил: "Я не могу работать с клубами, потому что я вице-президент комитета арбитров", но в то же время принимал деньги от "Барселоны" в течение 17 лет.

"Это было как угодно, но не этично", — подчеркнул Хавьер. Он говорит, что чувствует себя использованным. Намекнул, что отец привлекал его к делам исключительно в своих интересах.

Хавьер готов на все, чтобы избежать ответственности за скандал

По данным OKDIARIO, отношения внутри семьи Негрейры полностью разрушены.

На допрос вызвали также мачеху Хавьера — Ану Руфас. Она воспользовалась правом не давать показания, четко продемонстрировав, что в семье сформировались противоположные лагеря. Руфас полностью отрицает какие-либо выплаты или личное обогащение — свое или Негрейры-старшего.

Семья Негрейра довольно нетипична. Хавьер — сын Хосе Марии от предыдущих отношений с Марией Луисой Ромеро. Ана Руфас также имеет дочь от предыдущего брака. Пара познакомилась много лет назад и с тех пор жила вместе, проводя длительные периоды в Барселоне, Аликанте и городке Фискаль в провинции Уэска.

В течение длительного времени Хавьер сотрудничал с отцом. В частности, в 2019 году он готовил для него аналитические материалы о судьях для Mundo Deportivo.

В то же время он не скрывал, что использовал влияние отца для развития собственного бизнеса в сфере коучинга. Он консультировал арбитров, в частности тех, кто работал или работает на матчах Ла Лиги.

Фигуранты больше не объединяются, чтобы прикрывать репутацию "Барселоны"

Скандал вокруг дела Негрейры окончательно разрушил единство между фигурантами дела. Отец и сын Негрейры давно разошлись во взглядах. С мачехой, Аной Руфас, у него никогда не было близких отношений.

Теперь он открыто задает вопрос, на который не дает ответа ни клуб, ни его бывшее руководство: куда делись миллионы, которые "Барселона" передавала его отцу?

Сам Хавьер настаивает, что получил лишь небольшую часть — 60 тысяч евро — за подготовку отчетов, а об остальном ничего не знает. Однако не скрывает: клуб платил эти деньги для того, чтобы сохранялась "нейтральность" в судейских решениях.

ФИФА внимательно следит за событиями. Она уже намекнула на свое недовольство: на Клубном чемпионате мира не было ни одного испанского арбитра. Джанни Инфантино и саму организацию можно критиковать за многое, но когда речь идет о судейской коррупции — здесь у ФИФА терпимости нет.

Вся история вокруг дела Негрейры стала показательной. Испанский арбитраж годами находился под контролем людей, связанных с чиновником, который получил от клуба восемь миллионов евро.

Которые теперь никто не может найти.

