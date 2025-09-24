Украинцы на турнирах ITF 24 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($100,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
13:30 | Надя Колб (Украина, Q) – Камилла Розателло (Италия)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:30 | Мария Ноздрачева/Сара Ланса (Украина/Португалия, WC) – Анжелика Морателли/Камилла Розателло (Италия, 1)
($60,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Анита Сагдиева/Катрина Скотт (Украина/США, WC) – Мария Козырева/Мартина Окалова (-/Словакия, 2)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
11:00 | Алексей Крутых (Украина, 5) – Леонардо Росси (Италия)
12:00 | Вячеслав Белинский (Украина, 3) – Джованни Орадини (Италия)
($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
10:00 | Вадим Урсу (Украина, 5) – Дориан Трембле (Франция, Q)
10:00 | Андрей Порицкий (Украина, Q) – Лео Борг (Швеция)
11:30 | Вадим Коновчук (Украина, Q) – Сасикумар Мукунд (Индия, 3)
13:00 | Владимир Якубенко (Украина) – Финн Рейли (Великобритания, WC)
14:30 | Юрий Джавакян (Украина, 8) – Люк Хупер (Великобритания, Q)
14:30 | Дарья Есипчук (Украина, 3) – Екатерина Кузнецова (-)
($30,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:00 | Эрик Ваншельбойм/Джо Купер (Украина/Великобритания) – Степан Баум/Патрик Гомола (Чехия)
($30,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
13:30 | Никита Маштаков/Владислав Орлов (Украина, 1) – Егор Хотченков/Патрик Котан (-/Австралия)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
10:00 | Мария Берген (Украина) – Эми Стивенс (Австралия)
13:00 | Александр Брайнин (Украина, 2) – Эспен Лягард (Франция, Q)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
10:00 | Никита Белозерцев (Украина, 7) – Арьян Лакшманан (Индия, Q)
Пары. Основная сетка. 1 круг
14:30 | Никита Белозерцев/Борис Бутулья (Украина/Сербия) – Георгий Кравченко/Майкл Жу (Украина/США, 3)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Роман Венгер (Украина, Q) – Оливер Оконкво (Великобритания, Q)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
14:00 | Елизавета Котляр (Украина, 2) – Жюли Миятович (Франция, Q)