Джанкарло Минарди о Гран При Азербайджана

В колонке на своём официальном сайте бывший владелец собственной команды Джанкарло Минарди подвёл итоги Гран При Азербайджана…

Джанкарло Минарди: «Мы стали свидетелями очень интересного Гран При, но эта гонка ещё раз подтвердила, что в Формуле 1 важны не только технологии.

В Red Bull восстановили самообладание, что совпало с приходом в команду Лорана Мекиса – Макс Ферстаппен мастерски выиграл вторую гонку подряд. Спокойная атмосфера в команде благоприятно повлияла на руководство, моральный дух гонщиков и стратегию. Это сказалось на результатах.

Шестое место Цуноды после нескольких непростых недель стало ещё одним подтверждением. Ферстаппен, безусловно, сделал свое дело, максимально эффективно управляя машиной, имевшей меньшую прижимную силу, чем у остальных, и показав лучшее время на трёх последних кругах, несмотря на 14-секундное преимущество над Расселлом.

Позитивным получился уик-энд и для Mercedes – команда покидала Баку со вторым и четвертым местами – и на втором месте в Кубке конструкторов на фоне неудач Ferrari, где по-прежнему царит неразбериха.

Кими Антонелли всё сделал верно. Он зря не рисковал и стабильно ехал в полутора десятых за напарником, которого я считаю одним из трех-четырех лучших гонщиков чемпионата мира. Ему ещё многому предстоит научиться, но он продолжает расти. У него впереди полтора года, чтобы совершенствоваться. В Баку он боролся за подиум, и не будем забывать, что ему противостояли такие гиганты, как Ферстаппен, Расселл и Сайнс.

Это был абсолютно позитивный уик-энд для Williams и Карлоса Сайнса, который финишировал третьим. Команда очень хорошо справилась со стратегией, а гонщик не допустил ни малейшей ошибки.

Выступление McLaren не поддается оценке. Два гонщика, стремящиеся стать чемпионами мира, допустили серьёзные ошибки, особенно Пиастри, который сначала неудачно стартовал, а затем врезался в стену. Команда была близка к тому, чтобы на этом этапе досрочно завоевать Кубок конструкторов, но на этот раз витала в облаках – и должна об этом подумать.

Пиастри и Норрис не смогут спать спокойно, учитывая отличную форму Ферстаппена. Да, отставание по-прежнему велико – 69 очков отделяют австралийца от голландца, но с учетом того, что до конца сезона ещё семь этапов, его нельзя назвать комфортным. Имевший возможность серьёзно сократить отставание от напарника Норрис финишировал только седьмым, так что для Оскара всё закончилось не так плохо.

В Racing Bulls могут быть довольны пятым и десятым местами Лоусона и Хаджара. Лиам смог удержать позади себя Цуноду, который заменил его в Red Bull в начале сезона, создав ему немало проблем, в том числе и психологических. Я очень доволен этим результатом: много важных очков для итальянской команды, которая закрепилась на шестом месте в Кубке конструкторов».

Источник