Sotheby’s проведёт аукцион «Шумахер и Легенды Ф1»

На следующей недели аукционный дом Sotheby’s проведёт торги в рамках акции «Чемпионы – Шумахер и Легенды Формулы 1». Торги пройдут с 23 по 30 июля, и на них будут выставлены более 300 предметов, так или иначе связанных с гонщиками, в разное время выступавшими в чемпионате мира, а также выступающими в наши дни.

В эту коллекцию в основном входят комбинезоны, шлемы, часы, различные компоненты машин и многие другие памятные вещи, принадлежавшие героям Формулы 1, в том числе Айртону Сенне, Жилю Вильнёву, Михаэлю Шумахеру, Эдди Ирвайну, Герхарду Бергеру, Льюису Хэмилтону, Фернандо Алонсо, Кими Райкконену, Себастьяну Феттелю и другим.

Например, среди наиболее ценных лотов – комбинезон Михаэля Шумахера, который он использовал на Гран При Монако 1997 года – в тот уик-энд он одержал свою третью победу на классической городской трассе, но это было его первое такое достижение за рулём Ferrari.

Ориентировочная цена лота – от 30 до 40 тысяч евро. Вероятно, несколько дешевле обойдутся коллекционерам – а такого рода предметы интересуют прежде всего их – другие комбинезоны семикратного чемпиона мира, в которых он выступал в Монако в 1996 году и в Аргентине в 1998-м.

Примерно 35 тысяч евро – стартовая цена на уникальный мотоцикл Honda CBR 1000 RR SC59, на котором Шумахер тренировался, когда раздумывал о продолжении карьеры в мотогонках. За сравнимую цену может уйти с молотка хронограф производства знаменитой швейцарской фирмы Girard – Perregaux, в своё время принадлежавший Жану Тодту, руководившему командой Ferrari, когда за неё выступал Шумахер.

И это только несколько примеров, поэтому велика вероятность, что торги вызовут большой интерес и пройдут вполне успешно, учитывая всё возрастающий интерес к Формуле 1 и её истории в глобальном масштабе. Аукцион стартует в режиме онлайн в 9 утра по среднеевропейскому времени в среду, 23 июля.

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