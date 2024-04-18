Риккардо отрицает слухи об увольнении

Перед Гран При Китая Даниэль Риккардо опроверг слухи о том, что ему дали ещё две гонки, угрожая увольнением, если он не добьётся успеха, как недавно было с Ником де Вризом.

Даниэль Риккардо: «Ни о каком ультиматуме я не слышал. Всякое может случиться, у меня нет никаких и иллюзий по этому поводу, но пока нет никаких признаков возможного увольнения. Мы с командой общаемся каждый день, я бы что-то знал об этом. Возможно, дело в моём опыте, ведь в прошлом году я показывал хорошую скорость, которая не всегда была заметна в McLaren.

В команде радовались, получив меня обратно. По какой-то причине в этом году результаты оставляют желать лучшего, но они знают, что скорость есть. Просто нам нужно собрать всё воедино.

Сейчас мы возвращаемся к прежнему взаимопониманию, работа продолжается. Я – не новичок, который пытается закрепиться в спорте и что-то доказать. У меня есть послужной список, есть доказательства того, чего я стою. Команда верит в меня и мои возможности, мы вместе делаем всё, чтобы добиться большего. Я не хочу, чтобы это заняло весь год, и не ожидаю, что это будет длиться так долго. Как я сказал, я не новичок».

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