Малкин вышел на 48-е место по голам в истории НХЛ, догнав Гленна Андерсона

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

«Айлендерс» на своем льду выиграли у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Для обеих команд это была последняя игра в регулярке.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

По итогам этой игры в активе игрока 498 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на 48-е место в истории, сравнявшись с Гленном Андерсоном. Следующей целью россиянина является Лэнни Макдональд (500).

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