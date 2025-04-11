Джордж Расселл: Наши соперники Ferrari и Ферстаппен

Джордж Расселл показал третье время во второй тренировке Гран При Бахрейна, уступив только соперникам из McLaren. Британский гонщик считает, что в этот уик-энд Mercedes будет бороться с Ferrari и Red Bull Racing за право стать второй лучшей командой.

Его напарник Кими Антонелли фактически пропустил первую тренировку из-за проблем с интеркулером, а во второй сессии показал пятое время.

Джордж Расселл (3-й): «Мы ожидали, что McLaren будут на шаг впереди, и сегодня мы в этом убедились. Они намного быстрее во втором секторе, в котором шины подвержены перегреву. Мы знаем, что предстоит поработать, но я считаю, что мы в состоянии побороться за право стать второй лучшей командой.

Ferrari тоже выглядит достаточно хорошо, но им не удавалось нормально проехать последний сектор. Думаю, в этот уик-энд борьба будет между нами, Ferrari и Максом Ферстаппеном, но я не знаю, кто окажется впереди.

В этот уик-энд будет не так, как в последних трёх Гран При, в которых практически всё решилось в квалификации. В Бахрейне всё будет зависеть от гоночного темпа и деградации резины. Конечно, хочется высоко квалифицироваться, но основная борьба предстоит в гонке».

Кими Антонелли (5-й): «К сожалению, в первой тренировке возникли проблемы с интеркулером, и мне пришлось остановиться. Я не смог вернуться на трассу до конца сессии, что обидно, поскольку не хочется терять время.

Вторая сессия получилась достаточно позитивной. Скорость на одном круге вполне хорошая, но я допустил большую ошибку на первом секторе. В целом, мне вполне комфортно в машине, хотя на длинной серии есть некоторые сложности.

Условия отличаются от тех, которые были во время тестов, поэтому мне пришлось адаптироваться. Тем не менее, несмотря на проблемы в первой сессии, день всё равно получился позитивным».

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