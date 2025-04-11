Монте-Карло. Де Минор за 44 минуты разгромил Димитрова, Муззетти победил действующего чемпиона, Алькарас остановил Фиса

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 1000 в Монако



Монте-Карло, Монако • 6-13 апреля • грунт • €6,832,435

Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Лоренцо Музетти (Италия, 13) – Стефанос Циципас (Греция, 6) 1:6, 6:3, 6:4

Алекс де Минор (Австралия, 8) – Григор Димитров (Болгария, 15) 6:0, 6:0

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Алексей Попырин (Австралия) 6:3, 6:2

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Артур Фис (Франция, 12) 4:6, 7:5, 6:3

Лоренцо Музетти (№16 ATP) записал в свой актив девятую в карьере победу над игроком из топ-10 и впервые за шесть встреч обыграл Стефаноса Циципаса. Итальянец сыграет 18-й полуфинал в карьере и первый на турнире серии “Мастерс”.

Алекс де Минор впервые за время выступлений в Туре не проиграл за матч ни одного гейма. Австралийский теннисист сыграет 27-й полуфинал в карьере и только второй на соревнованиях ATP 1000. В 2023 году он дошел до финала в Торонто.

Лоренцо Музетти и Алекс де Минор ранее встречались два раза и одержали по одной победе: в 2022 году австралиец выиграл в их противостоянии на Australian Open, а в прошлом сезоне итальянец взял реванш на траве в Лондоне.

Алехандро Давидович Фокина сыграет восьмой полуфинал на уровне ATP и второй в Монте-Карло. Три года назад испанец смог дойти до финала соревнований в Монако.

Карлос Алькарас 35-й раз в карьере вышел в полуфинал, в том числе десятый на турнирах серии “Мастерс”. Также для испанца это будет третий полуфинал на грунтовых соревнованиях такого уровня: в 2022 и 2023 годах он выигрывал титул в Мадриде.

Алехандро Давидович Фокина и Карлос Алькарас играли друг против друга в 2023 году в четвертьфинале турнира ATP 500 в Барселоне, где сильнее был Алькарас, который в итоге и стал чемпионом.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua