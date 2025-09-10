Седьмая ракетка мира объявил о досрочном завершении сезона

Джек Дрэйпер больше не выйдет на корт в этом году



Седьмая ракетка мира Джек Дрэйпер объявил, что должен досрочно завершить игровой сезон 2025. Причиной стала травма руки, которая заставила британца сняться с US Open после победы в первом круге.

“К сожалению, травма руки заставляет меня сделать паузу, и это означает, что я пропущу оставшуюся часть 2025 года. Очень тяжело принять это решение, ведь я набирал отличный ход и показывал отличный теннис. Однако я уже проходил через подобное и всегда возвращался сильнее, потому что чрезвычайно мотивирован реализовать свой потенциал. Большое спасибо всем, кто поддерживает меня на этом пути. Не могу дождаться, чтобы снова выйти на корт и отдать все силы там”, – написал Дрэйпер в своих социальных сетях.

Британец имел проблемы с рукой начиная еще с грунтовой части сезона. После поражения во втором круге на Уимблдоне обследование показало ушиб кости в левой руке. Из-за этого он пропустил семь недель и вернулся только на US Open. По прогнозам врачей, Дрэйперу должно было хватить восьми недель паузы, однако он опередил график и восстановился на неделю быстрее.

В Нью-Йорке Дрэйпер сумел выиграть стартовый матч в четырех сетах и выйти во второй круг, а также принял участие в смешанном парном разряде. Но перед следующим поединком одиночки он был вынужден сняться, поскольку боль в руке снова усилилась.

На данный момент проведение операции не предвидится. Однако команда решила действовать максимально осторожно, и Дрэйпер полностью пропустит оставшуюся часть сезона.

Сезон 2025 стал прорывным годом в карьере британца. После выхода в полуфинал US Open 2024 он выиграл свой первый титул серии Masters 1000 в Индиан-Уэллсе, где обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале. В мае он дошел до финала «Мастерса» в Мадриде. Благодаря этим результатам Дрэйпер поднялся на рекордное для себя 4-е место в мировом рейтинге и был на пути к дебюту на Итоговом турнире ATP.

Физические проблемы преследуют Дрэйпера с начала карьеры: еще в 2023-м он пропустил Уимблдон из-за травмы плеча. 2024-й стал для него первым полным годом без серьезных повреждений, но теперь 23-летнему британцу снова придется пропускать часть сезона.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua