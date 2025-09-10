Доменикали: Макс поможет команде снова стать лучшей

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали в интервью RacingNews365 говорил о сильных сторонах Макса Ферстаппена и его роли в команде…

Стефано Доменикали: «Макс – феноменальный, лучший гонщик, и это, безусловно, имеет значение. Сегодня, когда у него нет лучшей машины, вы ещё больше цените его качества. В нашем спорте, где эффективность машины очень важна, вы видите, что решающую роль играет опыт и мастерство гонщика. За эти годы Макс стал более зрелым, у него появилась семья, но он и сейчас обожает гонки. Он всегда за рулём. И это здорово.

Преимущество Формулы 1 в том, что здесь представлены разные личности, и это здорово влияет на наш спорт. Макс очень прямолинеен, но мы хорошо понимаем друг друга. Я говорю с ним, объясняю свою позицию – у нас могут быть разные мнения, но я его понимаю.

Я считаю, что в Red Bull должны предоставить ему лучшую машину. И я знаю, что Лоран Мекис сделает для этого всё возможное. Команда построена вокруг Макса, это экосистема, где он находится в центре. У него есть возможность сосредоточиться на работе, в которой он хочет быть лучшим, и сейчас у него есть возможность помочь команде снова стать лучшей».

