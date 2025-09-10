Германия одержала победу над Словенией и стала последним полуфиналистом Евробаскета-2025

В полуфинале Германия будет противостоять Финляндии

Сборная Германии одержала победу над Словенией (99:91) в четвертьфинальном матче Евробаскета-2025.

Стартовая четверть неожиданно прошла под диктовку словенцев, которые во главе с Лукой Дончичем заполучили преимущество в 11 очков.

На большой перерыв Германия ушла уже при минус шести, а перед заключительным игровым отрезком ее отставание сократилось до минус четырех баллов.

Старт заключительной четверти предопределил результат всего матча. Германии удалось сделать большой рывок и вырваться вперед. Словения затем вновь перехватывала лидерство, но концовка все же осталась за немецкой сборной.

В составе Германии стоит персонально отметить Франца Вагнера, на счету которого 23 очка, 7 подборов и 4 передачи. У словенцев дабл-дабл из 39 очков и 10 подборов собрал Лука Дончич, однако усилий звезды Лейкерс не хватило для попадания в полуфинал.

В полуфинале сборная Германии встретится с Финляндией, которая сегодня обыграла Грузию (93:79). Другая полуфинальная пара стала известна вчера — Греция сыграет с Турцией.

Евробаскет-2025. Четвертьфинал

Германия — Словения — 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17)

