Звезда бокса обвинил Усика в том, что он избегает поединка с ним

Временный чемпион мира по версии WBО Джозеф Паркер поделился мнением, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик избегает поединка с ним.

«Он видел все, что только можно найти в тяжелом и супертяжелом весе. Нельзя сказать, что он боится, потому что он дрался со всеми. Так что, возможно, есть другие причины.

Я думаю, что да [Усик избегает боя со мной]. Я не знаю почему. Я думаю, что это был бы отличный бой», – сказал Паркер.

25 октября 2025 года состоится бой между временным чемпионом WBA Фабио Вордли и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером – победитель этого боя станет следующим соперником Александра Усика.

