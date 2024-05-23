Зірка «Міннесоти» не влучив важливі штрафні за 1.8 секунди до кінця першого матчу фіналу конференції

23 травня «Даллас» переміг «Міннесоту» з рахунком 108:105 в першому матчі фіналу Західної конференції НБА.

За 1.8 секунди до кінця поєдинку Джош Грін випадково сфолив на Майці Конлі, коли той намагався кинути трійку, щоб заробити фол.

Майк влучив лише один кидок з двох та вирішив не влучати третій за рухунку 105:108, щоб була можливість перевести гру в овертайм, але гравці «Меверікс» вчасно зробили підбирання.

Коли Конлі не влучив другий штрафний Лука Дончич сильно зрадів, цей момент вже став мемом. ОСЬ сам момент.

Фото: JEFF CHIU

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