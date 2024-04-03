ЛеБрон Джеймс стал лучшим скорером в истории баскетбола

Уникальное достижение 39-летнего американца

Легендарный форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс установил новое достижение.

39-летний американец стал лучшим скорером в истории баскетбола. Джеймс превзошел показатель бразильского баскетболиста Оскара Шмидта (49 737 очков).

Рекорд ЛеБрона состоялся в матче регулярного чемпионата НБА между Лейкерс и Торонто Рэпторз (128:111). 23 очка Джеймса принесли ему общий показатель в 49 738 очков за карьеру.

Отметим, что в статистику засчитываются показатели, набранные в матчах регулярных чемпионатов, плей-офф, а также матчей за сборную на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

В марте форвард Лейкерс стал первым баскетболистом в истории НБА, который набрал 40 ооо очков. Очередное уникальное достижение Джеймс установил в матче с Денвер Наггетс (114:124).

Лос-Анджелес Лейкерс в турнирной таблице Западной конференции НБА занимает девятое место.

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