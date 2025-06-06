Индиана за 0,3 секунды до сирены вырвала победу у Оклахомы в первом матче финальной серии НБА

Следующий матч пройдет в Оклахома-Сити 9 июня

Индиана на выезде вырвала победу у Оклахомы в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА ) — 111:110.

Хозяева завладели перевесом с первых минут, и создали запас +9 очков после первой четверти. Далее Оклахома удерживала разрыв примерно на одном уровне в течение большинства игрового времени. В четвертой четверти перевес хозяев достиг максимальных 15 очков.

Пэйсерс великолепно провели концовку поединка, отыграв отставание до минимума. В своей последней атаке Тайриз Халибертон забросил победные очки за 0,3 секунды до сирены. Завершающий бросок команды хозяев был неточным.

Второй матч финальной серии пройдет также в Оклахома-Сити 9 июня. Далее два матча (12 и 14 июня) примет Индианаполис.

НБА. Финал. 1-й матч

Оклахома Сити Тандер — Индиана Пэйсерс — 110:111 (29:20, 28:25, 28:31, 25:35)

Счет в серии — 0:1

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